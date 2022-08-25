Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии по итогам семи месяцев снизился объём промышленного производства, в том числе в обрабатывающей промышленности спад зарегистрирован в 13 наблюдаемых видах отраслей. Это следует из обновлённых данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В январе–июле 2022 года в Чувашии индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 98,9%, в том числе в обрабатывающих производствах — 98,6%, в водоснабжении — 86,8%, в электроэнергетике – 102,8%, в сфере добычи полезных ископаемых – 103,9%.

В структуре обрабатывающих производств рост зарегистрирован в 6-ти отраслях из 21, которые подпадают под мониторинг статистиков. На уровне прошлого года остались объёмы в деревообработке.

Объёмы производства выросли в металлургии (индекс 142,5%), в производстве машин и оборудования (127,1%), производстве электрооборудования (112,5%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (104,8%), производстве напитков (103%), химической промышленности (102,3%).

Наибольший спад отмечен в производстве готовых металлических изделий (индекс 53,2%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (63,2%) и мебельной промышленности (72,8%).

В июле 2022 года по сравнению с июнем индекс промышленного производства составил 103,8%, к июлю 2021 года — 98,7%.