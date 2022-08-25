Нур-Султан, , 16:18 — REGNUM Брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев владеет 59 земельными участками, и надо проверить их законность. Об этом 25 августа в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил заместитель главы правящей партии республики Ерлан Саиров.

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Он написал, что младший брат экс-президента якобы приобрёл 244 га земельных участков в Алма-Атинской и Туркестанской областях, а также в Нур-Султане для строительства коттеджных посёлков.

По оценке депутата, общая стоимость недвижимости составляет сотни миллионов долларов США. Он подчеркнул, что в этом время миллионы граждан не могут получит участок 10 соток.

«Такая социальная диспропорция вызывает гнев людей… Я поручу аппарату совета партии серьёзно заняться вопросом. Сделать это необходимо совместно с комиссией «Жер-Аманат»», — написал Саиров.

Стоит отметить, что после январских беспорядков в Казахстане Назарбаева лишили почти всех привилегий и рычагов управления страной. Его родственников сняли с постов, а также начали расследования.