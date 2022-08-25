Лос-Анджелес, США, , 16:16 — REGNUM Дело в отношении певицы Мишель Бранч о домашнем насилии было закрыто. Об этом 25 августа пишет Billboard.

Мишель Бранч Цитата из видеоинтервью

Ранее артистку арестовали после того, как полиция выехала к дому Бранч и её бывшего супруга Патрика Карни, участника дуэта The Black Keys, из-за сообщений о возможных беспорядках. Певицу освободили под залог в $1 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что в середине августа Мишель Бранч сообщила поклонникам о том, что её муж якобы изменил ей. Затем она подала документы на развод — брак Бранч и Карни продлился три года. У пары есть двое детей, самому младшему нет и года.

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