Рязань, 25 августа 2022, 16:33 — REGNUM Скорректированы действия по локализации очагов возгорания в Рязанской области и усилия всех служб с учётом метеопрогноза. Сил для тушения — достаточно, заявил 25 августа врио губернатора Павел Малков.
По словам руководителя, основной пожар продвинулся в северном направлении. Огнеборцам удается сдерживать площадь активного горения в прежнем размере. За ночь был ликвидирован очаг лесного пожара в Ермишинском районе.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в рязанском Деулино работает основной состав правительственной комиссии по ликвидации пожаров, созданной по поручению президента РФ.