Рязань, 25 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Скорректированы действия по локализации очагов возгорания в Рязанской области и усилия всех служб с учётом метеопрогноза. Сил для тушения — достаточно, заявил 25 августа врио губернатора Павел Малков.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара при помощи авиации

По словам руководителя, основной пожар продвинулся в северном направлении. Огнеборцам удается сдерживать площадь активного горения в прежнем размере. За ночь был ликвидирован очаг лесного пожара в Ермишинском районе.

«Проведены серьёзные работы по прокладке минерализованных полос и проливу кромки пожара. Авиацией проведено 2,5 тысячи сбросов, это свыше 19 тысяч тонн воды. Продолжается борьба за населённые пункты в опасной зоне, сейчас все они находятся под защитой. Поперёк направления распространения пожара с помощью тяжёлой техники сформирована защитная полоса. Она перекрывает движение огню и обеспечивает доступ людям и технике для борьбы с ним», — написал Павел Малков в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в рязанском Деулино работает основной состав правительственной комиссии по ликвидации пожаров, созданной по поручению президента РФ.