Калуга, , 17:26 — REGNUM Калужская область получит из федерального бюджета грантовую субсидию в размере 60,4 млн рублей, которая будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, в частности — на создание и развитие пляжей на берегах водных объектов, а также создание и развитие национальных туристских маршрутов. Об этом 25 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Событийное мероприятие Kaluga Street Food, которое вошло в десятку лучших туристских мероприятий страны Пресс-служба правительства Калужской области

В ближайшее время регионом будет разработан порядок конкурсного отбора проектов и предоставления субсидий предпринимателям на их реализацию и объявлен конкурс предпринимательских инициатив на 2023 год. Также Ростуризм подвёл итоги конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. Поддержку получили 36 регионов, в том числе Калужская область в объеме 7,8 млн рублей. Регион подавал на конкурс несколько заявок. Конкурсная комиссия высоко оценила ежегодное событийное мероприятие Kaluga Street Food, которое вошло в десятку лучших туристских мероприятий страны.

Всего на конкурс было направлено 134 заявки от 57 субъектов Российской Федерации. К участию допускались только бесплатные мероприятия с количеством зрителей не менее 10 тыс. человек и имеющие объем финансирования из внебюджетных средств не менее 30%. Полученную субсидию можно направить на организацию площадки для проведения мероприятия, её оснащение необходимым оборудованием, разработку концепции и анонс мероприятия в СМИ.

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