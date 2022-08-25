Уфа, 25 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Два артиллерийских снаряда обнаружили в реке в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области Снаряд

Сообщается, что в Иглинском районе сотрудники группы разминирования получили информацию об обнаружении рабочим подозрительного предмета во время ремонта моста через реку Сим около поселка Майский и села Улу-теляк.

Отмечается, что специалисты обследовали дно реки и обнаружили два 152мм артиллерийских снаряда.

Они установили, что снаряды являются взрывоопасными. Опасную находку специалисты передали следователям для дальнейшего разбирательства, пояснили в пресс-службе.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обезвредили артиллерийский снаряд времен гражданской войны.