Косовска-Митровица, Сербия, 25 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В северной части Косовской Митровицы появились граффити «NATO GO HOME! Это Сербия!» Об этом 25 августа сообщил портал KoSSev.

Косово-je-Сербиja (Косово — это Сербия) Надпись на сербском языке

Граффити нанесены синими, красными и белыми буквами на нескольких домах в центре города.

До этого граждане Митровицы замечали на стенах домов надписи «Не волнуйтесь, мы здесь. Северная бригада», «Мы ждем», «Не сдаемся, КМ остаётся», «Не сдаемся, сербский паспорт остается», «Северная бригада растет изо дня в день».

Напомним, что подобные надписи в северной части Косовской Митровицы появились после очередного обострения ситуации на севере Косово и Метохии, вызванного планами Приштины запретить использование личных документов и автомобильных номеров, выданных Республикой Сербия.