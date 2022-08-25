Улан-Удэ, , 16:12 — REGNUM В Бурятии объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Заморозки

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа ночью местами по республике столбик термометра опустится до — 1, -2, а по северным и юго-западным районам до -5 градусов. В столице республики Улан-Удэ ночная температура составит 3-5 градусов тепла.

«Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения», — отметили в ведомстве.

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