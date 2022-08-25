Москва, 25 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Совет Думы по итогам внеочередного заседания 25 августа принял заявление, в котором решительно осуждает обстрелы Запорожской АЭС и просит граждан б. УССР осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима, сообщает сайт Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Обращаемся к гражданам [б. УССР] с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», — говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщал ИА REGNUM, Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ и международные парламенты потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС и прекратить поставки киевскому режиму вооружений.