Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Вход в Летний сад Санкт-Петербурга временно будет осуществляться по билетам. Об этом 25 августа сообщили в Telegram-канале Государственного Русского музея, в состав которого входит Летний сад.

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменения вводятся из-за того, что на территории парка пройдёт мероприятие «Музеи — детям».

На ближайших выходных, 27 и 28 августа, Летний сад будет работать с 11:30 до 22:00. При этом с момента открытия до 18:00 попасть в сад можно будет только по билетам. Их будут продавать в кассах Летнего сада, а также на сайте музея.

После того, как мероприятие закончится, Летний снова будет бесплатным для посещения.