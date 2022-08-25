Москва, 25 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Совет Думы по итогам внеочередного заседания 25 августа принял заявление, в котором требует прекратить поставки киевскому режиму вооружений, сообщает сайт Госдумы.

Госдума

«Совет Государственной думы требует прекратить поставки на [б. УССР] вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы», — следует из текста заявления, опубликованного на сайте палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, что Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ и международные парламенты потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС.