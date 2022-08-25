Улан-Удэ, , 16:04 — REGNUM Очередь в детские сады столицы Бурятии Улан-Удэ за три года сократилась в 15 раз. Об этом заявил мэр города Игорь Шутенков на открытии нового детсада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Детский сад в Улан-Удэ, Бурятия Администрация Улан-Удэ

Учреждение стало 18-м по счёту, построенных в Улан-Удэ за три года. По словам руководителя города, на сегодня 28 тыс. детей получают дошкольное образование в муниципальных детсадах.

«Мы строим детские сады в шаговой доступности, чтобы было удобно родителям, чтобы детишек утром не будили, не везли куда-то на край города, а сразу могли доставить и передать в ласковые, добрые руки наших воспитателей», — отметил он.

Новый детский сад обошёлся в 311,5 млн рублей и рассчитан на 14 групп по 20 человек в каждой.

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