Мелитополь, Бывш. УССР, 25 августа 2022, 16:04 — REGNUM О массовом отключении электричества в Мелитополе и Херсоне написал 25 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что нарушение было вызвано пожаром и коротким замыканием на ЛЭП. На станции сработали системы безопасности.
Рогов затем сообщил, что подача электроэнергии в Мелитороле восстановлена после переподключения.
В результате также возникли проблемы с электроснабжением в Херсонской области. Рогов сообщил, что подача электроэнергии в этом регионе возобновилась.
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