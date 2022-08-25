Мелитополь, 25 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. О массовом отключении электричества в Мелитополе и Херсоне написал 25 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Электроэнергия

Владимир Рогов «Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского».

Он уточнил, что нарушение было вызвано пожаром и коротким замыканием на ЛЭП. На станции сработали системы безопасности.

Рогов затем сообщил, что подача электроэнергии в Мелитороле восстановлена после переподключения.

В результате также возникли проблемы с электроснабжением в Херсонской области. Рогов сообщил, что подача электроэнергии в этом регионе возобновилась.