В Херсонской и Запорожской областях возникли проблемы с электричеством
Мелитополь, 25 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. О массовом отключении электричества в Мелитополе и Херсоне написал 25 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
ИА REGNUM
Электроэнергия
«Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского».
Он уточнил, что нарушение было вызвано пожаром и коротким замыканием на ЛЭП. На станции сработали системы безопасности.
Рогов затем сообщил, что подача электроэнергии в Мелитороле восстановлена после переподключения.
В результате также возникли проблемы с электроснабжением в Херсонской области. Рогов сообщил, что подача электроэнергии в этом регионе возобновилась.