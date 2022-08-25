Москва, 25 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,44%, превышая $101,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

(сс) John Hill Добыча нефти

«Переговоры Ирана по поводу возобновления ядерной сделки, очевидно, затягиваются — без гарантий со стороны США Тегеран не готов вернуться к компромиссу, а Вашингтон не готов идти на уступки.

На этом фоне перспектива возврата на рынки иранской нефти отодвигается в неопределённое будущее, что вкупе с возможностью сокращения добычи нефти ОПЕК+ поддерживает котировки нефти.

Также сырьевой рынок поддерживает ослабление доллара к основным валютам. Весьма вероятно, что нефть продолжит движение в коридоре $100-105 за баррель», — считает эксперт.

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