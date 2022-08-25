Петрозаводск, 25 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего визита в Петрозаводск заявил о необходимости защитить жителей республики от зарубежных медиа, сообщают «Вести 24».

Secretary of Defense Николай Патрушев

«Патрушев заявил о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии, чтобы пресечь деструктивное информационное влияние на местных жителей из-за рубежа», — сообщает телеканал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Петрозаводске Николай Патрушев проведёт совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности Республики Карелия. В программе визита также посещение ряда промышленных предприятий.