Москва, 25 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС, сообщает сайт Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Совет Государственной Думы, в состав которого входят в том числе руководители фракций всех представленных в Государственной думе политических партий, призывает ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы: дать принципиальную оценку преступным действиям Киева; потребовать от властей [б. УССР] немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несет опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Госдумы.

Напомним, решение о проведении заседания было принято после призыва лидера КПРФ Геннадия Зюганова остановить государственный терроризм бандеровцев. Тогда он заявил, что российский парламент обязан более эффективно работать на осуществление целей и задач военно-политической операции.

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