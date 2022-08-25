Москва, , 15:58 — REGNUM К концу 2022 года общее падение российского автопрома, скорее всего, зафиксируется на тех значениях, которые есть в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Автопром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас автомобильная отрасль начинает восстанавливаться, о чем говорят сами производители, — констатировала Ермилова. — Поэтому к концу 2022 года общее падение рынка, скорее всего, зафиксируется на этих значениях, которые есть сейчас. Постепенно автопром будет адаптироваться к новым условиям. Все-таки государство не оставляет эту отрасль и старается ей помочь. Перепрофилирование производств, вхождение на рынок китайских автопроизводителей, а также производителей стран ЕАЭС должно стать неплохим решением и обеспечить рабочими местами тех граждан, которые могли потерять работу в связи со сложившимися обстоятельствами. Это может занять время. Однако говорить о резком росте безработицы нет оснований».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в РФ стабилизировалась средняя стоимость автомобилей с пробегом.

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