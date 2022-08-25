Москва, 25 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. К концу 2022 года общее падение российского автопрома, скорее всего, зафиксируется на тех значениях, которые есть в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

«Сейчас автомобильная отрасль начинает восстанавливаться, о чем говорят сами производители, — констатировала Ермилова. — Поэтому к концу 2022 года общее падение рынка, скорее всего, зафиксируется на этих значениях, которые есть сейчас. Постепенно автопром будет адаптироваться к новым условиям. Все-таки государство не оставляет эту отрасль и старается ей помочь. Перепрофилирование производств, вхождение на рынок китайских автопроизводителей, а также производителей стран ЕАЭС должно стать неплохим решением и обеспечить рабочими местами тех граждан, которые могли потерять работу в связи со сложившимися обстоятельствами. Это может занять время. Однако говорить о резком росте безработицы нет оснований».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в РФ стабилизировалась средняя стоимость автомобилей с пробегом.