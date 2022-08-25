Кострома, 25 августа 2022, 16:26 — REGNUM Жителям 23 муниципальных образований Костромской области запретили посещать леса из-за жары. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.
Запрет действует в Антроповском, Буйском, Вохомском, Галичском, Красносельском, Кадыйском, Кологривском, Макарьевском, Мантуровском, Межевском, Нейском, Нерехтском, Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Пыщугском, Солигаличском, Судиславском, Чухломском, Шарьинском, Павинском, Сусанинском и Поназыревском районах.
Ограничения установлены из-за жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе. Температура воздуха превышает норму на 7 градусов. Запрет распространяется, в том числе на собирателей ягод, охотников и грибников. Посещать тайгу разрешается только сотрудникам, чья работа напрямую связана с лесом.
За нарушение правил пожарной безопасности, в том числе разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Справка: Всего с начала лета в области произошло 17 лесных пожаров. Один из них в Макарьевском районе продолжают тушить до сих пор. Площадь территории, затронутой огнём, составила 9 гектаров.
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