Челябинск, 25 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Первое место на Всероссийской Спартакиаде в беге на 5000 метров занял Владимир Никитин. Об этом 25 августа сообщает ИА REGNUM.

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Спортсмен из Пермского края преодолел дистанцию за 13 минут 38,73 секунды.

Второе место занял Евгений Кунц из Алтайского края, результат которого составил 13 минут 52,77 секунды. Замкнул тройку Анатолий Рыбаков из Кемеровской области, показавший время 13 минут 56,71 секунды.

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