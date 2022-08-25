Москва, 25 августа 2022, 16:22 — REGNUM Смену власти в Киеве могли бы осуществить военные, у них есть реальный потенциал, считает член Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, гражданское население не поднимется по одной простой причине — оно поднималось, «когда шла оплата, майдан, когда были спонсоры специальные — зарубежные и внутренние».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джабаров заявил, что специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах б. УССР.
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