Москва, 25 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже прибавляет 0,12%, торгуясь по 59,96 рубля. Евро растет на 0,32%, подрастая до 59,70 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Ruhrnachrichten.de Евро

«Евро несколько укрепляется, но всё ещё стоит дешевле доллара. Поддержку евровалюте оказали данные по ВВП Германии, в июле выросшему на 1,8% против ожидавшихся 1,5%.

Также инвесторы ожидают выступления главы ФРС на ежегодной конференции в Джексон Хоул.

Многие участники рынка надеются, что руководитель американского регулятора постарается подбодрить инвесторов, то есть пообещать, что дальнейшее ужесточение монетарной политики не будет столь резким.

Это также играет против доллара. Налоговый период завершается, поэтому спрос на рубль снижается.

В ближайшее время, на фоне ожидания снижения ставки ЦБ РФ и начала валютных интервенций Минфина рубль, вероятно, продолжит слабеть», — полагает эксперт.

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