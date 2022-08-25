Москва, , 15:56 — REGNUM Когда речь заходит о расширении использования национальных валют в расчетах между странами ЕАЭС, то нужно учитывать, что каждое государство союза будет «тянуть одеяло на себя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ выступает за расширение использования национальных валют стран ЕАЭС в торговых расчетах.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так сразу выгоды от расширения использования национальных валют в расчётах между странами ЕАЭС не будут заметны, — сказал Ковригин. — Наоборот, такой переход чреват увеличением издержек. Мировые валюты (доллар и евро) всё равно остаются самыми ликвидными на международном рынке. А чем больше ликвидность, тем меньше издержек. Но переходить на расчёты в нацвалютах без использования SWIFT надо. Это снизит политические риски, уменьшит зависимость отношений стран — участников ЕАЭС от колебаний доллара и евро».

Как уточнил Ковригин, самое сложное в этой задаче — договориться.

«В какой валюте будут осуществляться расчёты? Понятно, что каждая страна будет тянуть одеяло на себя. Может, эффективнее создать новую номинальную индексную валюту за счёт корзины валют участников ЕАЭС? Технически сложнее, но в этом случае проще договориться», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в условиях, когда доллары и евро стали для РФ токсичными, торговля с рядом стран может сократиться из-за того, что им просто нечем платить.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕАЭС нужна единая валюта, хотя бы условная — эксперт