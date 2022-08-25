Москва, , 15:55 — REGNUM Дешевеющий евро запускает механизм бегства капиталов из Европейского союза, что еще больше усугубляет ситуацию в экономике ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, объясняя как по-разному дешевеющие юань и евро влияют на экономики КНР и ЕС.

Флаг Евросоюза

«Китай, в отличие от ЕС, производит внутри страны большее количество товаров и менее зависит от импорта, а санкции создали уникальную ситуацию продажи российских энергоносителей и сырья с дисконтом, недоступным европейской экономике. А дешевеющий евро запускает механизм бегства капиталов, что ещё более усугубляет ситуацию, — сказал Сафонов. — В связи с этим можно ожидать более длительной рецессии в ЕС, вплоть до конца 2023 года. ЕЦБ может попытаться увеличить учетную ставку процента, но это не будет иметь серьезного практического значения в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал о том, как дешевеющий евро сказывается на благосостоянии жителей Европейского союза.

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