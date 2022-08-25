Уфа, 25 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В полтора раза больше сахара намерены произвести в 2022 году в Башкирии в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на совещании региональных свекловодов.

Администрация Краснодарского края Сахарная свекла

В Башкирии погодные условия в текущем году оказались очень благосклонными к зерновым культурам. При этом аграрии рассчитывают и на хороший урожай сахарной свеклы, несмотря на то, что корнеплодам не хватало дождей в августе.

Отмечается, что в 2022 году в регионе посеяли 44 тысячи га свеклы, это на восемь тысяч га больше, чем в 2021 году.

«Поэтому и урожай ожидаем гораздо больше прошлогоднего, на данном этапе — около 1,6 млн тонн, в 2021 году было менее одного млн тонн. Естественно, и сахара планируем произвести более чем в полтора раза больше, чем в прошлом году. Поэтому наши два сахарных завода республики сырьем мы обеспечим. Оба завода модернизированы, могут перерабатывать теперь значительно больше свеклы», — приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства слова Фазрахманова.

Чиновник отметил, что весной были тревоги по семенам сахарной свеклы, сейчас они развеялись, поскольку российские и зарубежные семена имеются в наличии у дилеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить площади сахарной свеклы до 50 тысяч га.