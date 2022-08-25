Париж, , 15:53 — REGNUM По мнению наблюдателей, визит президента Франции Эммануэля Макрона в Алжир будет иметь для Парижа другую, более неофициальную и актуальную цель, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Алжир, входящий в десятку крупнейших мировых производителей газа, пользуется большим спросом у европейцев, спешащих снизить зависимость от российского газа. В частности, в последние месяцы Алжир стал ведущим поставщиком газа в Италию.

«Это сотрудничество представляет большой интерес для Алжира, который ранее заявлял о своем желании увеличить добычу и поставки газа в Европу. Тем более, что кризис побуждает европейцев договариваться с Алжиром», — заявил Брахима Умансура, младший научный сотрудник института международных и стратегических отношений (Iris) и специалист по Алжиру.

По словам Оливье Аппера, советника по энергетике французского института международных отношений (Ifri), «экспорт Алжира в 2005 году составлял 65 млрд м³, а сегодня эта цифра составляет 41 млрд м³.

Елисейский дворец утверждает, что алжирский газ «на самом деле не является целью визита» Эммануэля Макрона.

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