Москва, 25 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Дешевый евро разгоняет инфляцию внутри Европейского союза, а также удорожает внутреннее производство из-за растущих цен на комплектующие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В отличие от Китая, Евросоюз экспортирует большое количество товаров и услуг из США, Китая и других стран, поэтому дешевый евро разгоняет инфляцию внутри ЕС, а также удорожает внутреннее производство из-за растущих цен на комплектующие, — объяснил Сафонов. — Как следствие, во-первых, это бьет по реальным доходам населения и заставляет его экономить и в рамках экономии снижать потребление, уменьшая доходы компаний и объемы производства. Во-вторых, рост себестоимости комплектующих не позволяет использовать преимущества дешевого евро — цены на экспортные товары остаются прежними либо медленно растут».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему возможности Европейского центробанка по ужесточению монетарной политики для борьбы с ускорением инфляции оказались весьма ограниченными.