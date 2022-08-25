Волгоград, , 16:00 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Волжский Волгоградской области, оставившей свою дочь на неделю в закрытой съёмной квартире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе регионального СУ СК.

Приёмное отделение больницы Donland.ru

По данным следствия, женщина систематически оставляла одну на длительное время свою девятилетнюю дочь в запертой квартире. Причём не оставляла девочке продуктов питания. В ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой матери ребёнка рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации.

Материалы дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о передаче его в суд с применением к подозреваемой принудительной меры медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года истощённая девочка с балкона попросила помощи у прохожих. Выяснилось, что помимо девятилетней дочки, женщина является матерью ещё двоих детей: семилетний сын живёт с отцом, а в отношении пятилетней девочки она была лишена родительских прав.