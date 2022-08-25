Запорожье, Бывш. УССР, 25 августа 2022, 15:52 — REGNUM Киевский режим может сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил 25 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он напомнил, что ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября.
Напомним, ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии намерено провести миссию на Запорожской АЭС до 5 сентября.
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