Запорожье, Украина, 25 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Киевский режим может сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил 25 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Iaea.org Штаб-квартира МАГАТЭ

Он напомнил, что ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября.

«До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет», — заявил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии намерено провести миссию на Запорожской АЭС до 5 сентября.

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