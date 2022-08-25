Челябинск, 25 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Золотую медаль Всероссийской Спартакиады в беге на 3000 метров с препятствиями завоевал Максим Якушев. Об этом 25 августа сообщает ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Лёгкая атлетика

Якушев, представляющий Свердловскую область, преодолел дистанцию за 8 минут 33,40 секунды.

Второе место занял Юрий Клопцов из Алтайского края, результат которого составил 8 минут 40,42 секунды. Замкнул тройку Эдуард Батыршин из Башкирии, показавший время 8 минут 45,76 секунды.