Москва, , 15:51 — REGNUM Для более-менее комфортного роста экономики желательно, чтобы инфляция в России как минимум не была двузначной, а еще лучше, чтобы она была стабильной в долгосрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В конечном итоге Банку России придется выбирать между контролируемой инфляцией и экономическим ростом. Для более-менее комфортного роста экономики желательно, чтобы инфляция в России как минимум не была двузначной, а еще лучше, чтобы она была стабильной в долгосрочной перспективе. Для этого необходима эффективная денежно-кредитная политика, которая согласуется с действиями правительства. Сегодня и правительство, и ЦБ РФ делают очень много в этом направлении», — сказал Дорофеев.

При этом он подчеркнул, что, кроме ключевой ставки, есть и другие инструменты, за счет которых можно поддерживать экономику через бюджетную систему.

«Разумеется, цель в 4% по инфляции и по ключевой ставке оправданна, и надо к этому стремиться. Однако мы не ожидаем, что в перспективе трех лет у Банка России будут возможности для снижения ключевой ставки до целевого уровня в 4% на продолжительный период. Скорее всего, выбор будет делаться в пользу стабильного, но медленного роста и в пользу контроля над инфляцией», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, во что превратился валютный рынок РФ усилиями Банка России.

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