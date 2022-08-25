Москва, 25 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Для более-менее комфортного роста экономики желательно, чтобы инфляция в России как минимум не была двузначной, а еще лучше, чтобы она была стабильной в долгосрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«В конечном итоге Банку России придется выбирать между контролируемой инфляцией и экономическим ростом. Для более-менее комфортного роста экономики желательно, чтобы инфляция в России как минимум не была двузначной, а еще лучше, чтобы она была стабильной в долгосрочной перспективе. Для этого необходима эффективная денежно-кредитная политика, которая согласуется с действиями правительства. Сегодня и правительство, и ЦБ РФ делают очень много в этом направлении», — сказал Дорофеев.

При этом он подчеркнул, что, кроме ключевой ставки, есть и другие инструменты, за счет которых можно поддерживать экономику через бюджетную систему.

«Разумеется, цель в 4% по инфляции и по ключевой ставке оправданна, и надо к этому стремиться. Однако мы не ожидаем, что в перспективе трех лет у Банка России будут возможности для снижения ключевой ставки до целевого уровня в 4% на продолжительный период. Скорее всего, выбор будет делаться в пользу стабильного, но медленного роста и в пользу контроля над инфляцией», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, во что превратился валютный рынок РФ усилиями Банка России.