Москва, , 15:49 — REGNUM Центральный банк РФ создал такие условия для валютного рынка, что он, с одной стороны, остается рынком, но из-за нагромождения ограничений стал абсолютно непохож на то, что было до февраля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На финансовом рынке России сохраняются существенные дисбалансы, — констатировал он. — Валютный рынок работает в условиях невиданных для России XXI века ограничений: рубль неконвертируем, есть существенные ограничения на выдачу наличной иностранной валюты внутри государства, вывод капитала из страны затруднен и в ряде случаев просто невозможен. Регулятор создал такие условия для валютного рынка, что он, с одной стороны, остается рынком, а с другой, есть большое нагромождение ограничений, которое делает его абсолютно непохожим на то, что было до февраля 2022 года».

По его словам, судить о настоящей ценности рубля можно было бы после открытия границ и снятия всех ограничений, когда у всех участников рынка была бы возможность делать всё, что они считают нужным и правильным.

«Однако сегодня это невозможно, и курс рубля избыточно крепкий, например по показателю кросс-курсов рубля к валютам стран СНГ. Это создает временную возможность для Банка России по снижению ключевой ставки и замедляет инфляцию, поскольку стоимость импортной продукции, спрос на которую всё еще остается невысоким, стала существенно ниже. Импорт стал для России настолько дешев, а валютный курс рубля настолько «перекошен», что летом 2022 года в России стали популярны шоппинг-туры в Белоруссию, Казахстан и другие дружественные страны», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев предупредил о том, что победа ЦБ РФ над инфляцией может быть кажущейся.

Читайте ранее в этом сюжете: Кажущаяся победа? Экономист оценил успехи ЦБ РФ в борьбе с инфляцией