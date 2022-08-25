Москва, , 15:49 — REGNUM Новый этап программы туристического кешбэка с 25 августа по 10 сентября направлен на повышение спроса на поездки осенью и зимой 2022 года в регионах России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.

Турист TheDigitalWay

«Необходимо выбрать отель, прошедший классификацию, оплатить картой МИР не менее 4 ночей, получить возврат 20% от стоимости поездки на карту. Количество поездок в данный период не ограничено.

При поездке на курорты и санатории Дальнего Востока можно будет вернуть до 40 тысяч рублей после оплаты в течение пяти дней.

Такие значительные скидки, безусловно, заинтересуют российских путешественников. И, в частности, привлекут больше туристов на Дальний Восток», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 августа в России началась реализация программы туристического кешбэка.

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