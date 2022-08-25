Тбилиси, , 15:49 — REGNUM В Грузии 20 неправительственных организаций (НПО) выступили с открытым заявлением, обвинив правящую партию «Грузинская мечта» в нападках на «гражданский сектор». Обращение было распространено 25 августа.

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Поводом для обвинений стало исключение НПО «Справедливые выборы» (ISFED) из парламентской группы по избирательной реформе. Объясняя такое решение, представители «Мечты» напомнили, что организация проявила предвзятость, поддержав отставку правительства страны, в 2020 году ISFED обнародовали неверные итоги альтернативного подсчёта голосов, спровоцировав массовые протесты.

В неправительственных организациях это назвали нападками на общественников. В заявлении говорится, что эти нападки «Мечты» направлены не тех, кто критикует власть. Кроме того, после исключения ISFED из рабочей группы, другие НПО также вышли из рабочих групп по другим реформам, таким образом весь процесс реформ застопорился.

«Именно такие решения и заявления каждый день делают неясным будущее демократического развития Грузии как в глазах национального, так и международного сообщества, за что полностью ответственна «Грузинская мечта"», — заявили лидеры НПО.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. ISFED не допустили к обсуждению реформы выборного законодательства, обвинив в предвзятости, что вызвало недовольство посольства США и представительства ЕС.

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