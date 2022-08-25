Курган, 25 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Бойко 25 августа обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Пресс-служба главы Курганской области Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Бойко

Под охраной Росгвардии в Курганской области находится порядка пяти тысяч различных объектов. Также ведомство во взаимодействии с полицией обеспечивает общественную безопасность региона. По итогам 2021 года управление Росгвардии по Курганской области заняло первое место среди территориальных органов Уральского округа войск нацгвардии.

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации 18 августа 2022 года. Он родился в 1964 году в Кишиневе. В 1986 году окончил высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, в 1995 году — военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2008 году — военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Является участником боевых действий, награждён орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» I степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени.