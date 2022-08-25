Москва, 25 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Кажущаяся победа над инфляцией, перетекающей в дефляцию, может стать разовым явлением для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«В своих решениях Банк России ориентируется в первую очередь на уровень инфляции, а не на динамику экономического роста. Кажущаяся победа над инфляцией, перетекающей в дефляцию, может стать разовым явлением для России, поскольку такое стремительное снижение цен имеет как сезонные, так и ряд нестандартных причин», — сказал Дорофеев.

В частности, он обратил внимание на то, что экономика России развивается в период глобальных изменений, связанных со структурной трансформацией.

«За последние несколько месяцев приняли огромное количество решений и мер административного (нерыночного) регулирования по запрету вывоза товаров на экспорт, соглашений об ограничении цен и установлению предельных цен на продукты питания и товары первой необходимости и т.п., — сказал Дорофеев. — В среднесрочной перспективе это может привести к тому, что предложение ряда товаров может сократиться, и цены в будущем будут выше из-за дефицитов. Однако в 2022 году наблюдается тенденция рекордного замедления инфляции после стремительного роста цен в феврале–марте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев объяснил, когда ЦБ РФ может поставить на паузу процесс изменения ключевой ставки.