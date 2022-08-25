Георгий Балаков, Наталья Стрельцова,
25 августа 2022, 19:21 — REGNUM Уже несколько дней москвичи мучаются от смога и запаха гари в воздухе. Это явление стало следствием масштабных природных пожаров в Рязанской области.
И хотя события эти не идут ни в какое сравнение с «катаклизмом» 2010 года, когда вся столица была окутана густым дымом от горящих в Подмосковье торфяников, неприятности москвичам едкий запах, безусловно, доставляет.
Смог над подмосковной Балашихой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жители Балашихи жалуются на запах гари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Смог в Измайлово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Смог над Москва-Сити
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Смог над Москвой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
При этом поводов для беспокойства, если верить официальным источникам, у жителей столицы нет. Концентрация вредных веществ в воздухе на территории города не превышает нормы, о чем регулярно сообщает Мосэкомониторинг. При этом вариант, что пожары из Рязанской области дойдут до Москвы, если не исключен, то крайне маловероятен.
«В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Несколько очагов пожаров были обнаружены в лесах в районе города Балашиха
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ситуацию с лесными пожарами ухудшает жаркая погода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В Московской области объявлен четвертый класс пожарной опасности
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Особое внимание пожарные службы уделяют торфяникам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожарные оперативно реагируют на возникновение очагов возгорания
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожары продолжают вспыхивать в разных уголках Подмосковья
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
МЧС Московской области работает в усиленном режиме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тем не менее пока ситуация остается сложной. Лесные пожары в Рязанской области продолжаются. Поэтому никто не сможет наверняка сказать, когда же жители Москвы смогут вздохнуть полной грудью, не чувствуя запаха гари.
Столбы густого дыма от возгораний в районе Ногинского лесничества
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Столбы густого дыма от возгораний в районе Ногинского лесничества
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
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Собянин: ситуация с лесными пожарами в Московском регионе стабильная