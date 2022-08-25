25 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Георгий Балаков, Наталья Стрельцова, , 19:21 — REGNUM Уже несколько дней москвичи мучаются от смога и запаха гари в воздухе. Это явление стало следствием масштабных природных пожаров в Рязанской области.

И хотя события эти не идут ни в какое сравнение с «катаклизмом» 2010 года, когда вся столица была окутана густым дымом от горящих в Подмосковье торфяников, неприятности москвичам едкий запах, безусловно, доставляет.

Смог над подмосковной Балашихой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Жители Балашихи жалуются на запах гари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Смог в Измайлово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Смог над Москва-Сити Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Смог над Москвой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом поводов для беспокойства, если верить официальным источникам, у жителей столицы нет. Концентрация вредных веществ в воздухе на территории города не превышает нормы, о чем регулярно сообщает Мосэкомониторинг. При этом вариант, что пожары из Рязанской области дойдут до Москвы, если не исключен, то крайне маловероятен.

«В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Несколько очагов пожаров были обнаружены в лесах в районе города Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ситуацию с лесными пожарами ухудшает жаркая погода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Московской области объявлен четвертый класс пожарной опасности Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Особое внимание пожарные службы уделяют торфяникам Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пожарные оперативно реагируют на возникновение очагов возгорания Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пожары продолжают вспыхивать в разных уголках Подмосковья Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

МЧС Московской области работает в усиленном режиме Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тем не менее пока ситуация остается сложной. Лесные пожары в Рязанской области продолжаются. Поэтому никто не сможет наверняка сказать, когда же жители Москвы смогут вздохнуть полной грудью, не чувствуя запаха гари.

Столбы густого дыма от возгораний в районе Ногинского лесничества Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Столбы густого дыма от возгораний в районе Ногинского лесничества Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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