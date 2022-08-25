Москва, 25 августа 2022, 15:44 — REGNUM Государство гарантирует российским гражданам некий социальный стандарт при начислении пенсии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (84%) считают, что после выхода на пенсию им будет достаточно ежемесячного дохода в размере от 50 до 100 тыс. рублей.
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