Москва, 25 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Государство гарантирует российским гражданам некий социальный стандарт при начислении пенсии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Например, средний размер пенсий должен быть 40% от средней номинальной начисленной заработной платы.

Всё, что выше, уже личное дело каждого. Результаты опроса о дополнительных доходах после выхода на пенсию — это всего лишь пожелания работающих граждан», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (84%) считают, что после выхода на пенсию им будет достаточно ежемесячного дохода в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

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