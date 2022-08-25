Москва, , 15:42 — REGNUM В сентябре–октябре 2022 года после снижения ключевой ставки на 0,25-0,5 п. п. Банк России возьмет паузу до февраля-марта 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Можно согласиться с прогнозами, что Банк России вполне может еще один-два раза снизить ключевую ставку до уровней в диапазоне 7-7,75%, — сказал Дорофеев. — Темпы ее дальнейшего снижения будут зависеть от динамики инфляции. Сезонное замедление инфляции традиционно проявляется летом. Эта тенденция проявилась снова и в 2022 году. Начиная с мая уже три-четыре месяца подряд годовая инфляция замедляется, а недельная картина с темпом роста цен в России с мая по август и вовсе выглядит как дефляция. Подобная макроэкономическая динамика позволяет Банку России решительно снижать ключевую ставку».

По его словам, если брать за основу фактор сезонности, то во второй половине года, начиная с осени, динамика инфляции может измениться и цены снова начнут расти.

«С нашей точки зрения, в текущем цикле снижения ключевой ставки Банк России подошел к нижней границе диапазона. При прочих равных условиях мы ожидаем, что в сентябре–октябре 2022 года после снижения ключевой ставки на 0,25-0,5 п. п. Банк России возьмет паузу до февраля-марта 2023 года, — объяснил Дорофеев. — Ситуация может измениться в случае, если глобальная экономика начнет сокращаться на фоне повышения процентных ставок, обостренной геополитики и высокой неопределенности, возобновления волн пандемии коронавируса, рисков продолжения роста цен на сырье и торговой войны США и Китая и т.п. Банк России учитывает такую возможность в сценарии «Глобальный кризис». По данному сценарию, инфляция может снова подскочить во второй половине 2022 года до уровня 16-18%».

В таком случае, как пояснил Дорофеев, Банку России придется снова реагировать и повышать ключевую ставку выше 10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что экономика РФ адаптируется к введённым санкциям, уровень цен стабилизируется, и ключевую ставку начнут приводить к докризисным значениям.

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