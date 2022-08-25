Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина высказалась о смерти его участницы Анастасии Кочервей. Об этом 25 августа пишет StarHit.

Кадр из интервью для Super Ксения Бородина

«Когда погибают молодые — это ужас», — прокомментировала Бородина. Напомним, что в одном из водоёмов Санкт-Петербурга обнаружили тело Анастасии Кочервей — от чего она погибла неизвестно.

Добавим, что, по словам одной из участниц «Дома-2» Олеси Малибу, у Кочервей были проблемы с наркотиками. Перед тем, как её тело было обнаружено в акватории Финского залива, она на протяжении двух недель не выходила на связь с близкими.