Вашингтон, 25 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Американская финансовая корпорация Citigroup намерена поэтапно сворачивать бизнес в России и планирует продать некоторые активы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Beyond My Ken Штаб-квартира Citigroup в Нью-Йорке

«Citi в рамках сокращения своих операций и присутствия в России будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями», — пишет газета.

Отмечается, что в ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России.

Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания бизнесов в России составят примерно $170 млн.