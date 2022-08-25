Сitigroup намерена свернуть потребительские операции в России
Вашингтон, 25 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Американская финансовая корпорация Citigroup намерена поэтапно сворачивать бизнес в России и планирует продать некоторые активы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Штаб-квартира Citigroup в Нью-Йорке
«Citi в рамках сокращения своих операций и присутствия в России будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями», — пишет газета.
Отмечается, что в ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России.
Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания бизнесов в России составят примерно $170 млн.