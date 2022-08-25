Москва, 25 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Сокращение деловой активности в еврозоне обусловлено прежде всего углубляющимся энергетическим кризисом, разрешение которого лежит в политической плоскости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

William Murphy Евросоюз

«Поскольку падение производства происходит на фоне рекордной инфляции, ЕЦБ находится в крайне затруднительном положении: борьба с ростом цен и стимулирование экономического роста требуют диаметрально противоположных решений по политической ставке, — сказала Печалова. — Следует ожидать, что европейский регулятор продолжит ужесточать монетарную политику, но поскольку значительный рост процентных ставок может спровоцировать глубокую рецессию и долговой кризис, стратегический выбор, скорее всего, будет сделан в пользу (по возможности) более дешевых заемных ресурсов и слабого евро, который, кстати, только повышает конкурентоспособность экономики еврозоны на мировом рынке».

Однако, как подчеркнула Печалова, выбор не столь однозначен: ослабление евро относительно доллара будет дополнительно увеличивать стоимость импорта энергоносителей (при условии их оплаты американской валютой), усиливая действие первичных негативных кризисных факторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что кризис, который накрыл экономику ЕС, оказался более жестким, чем тот, с которым столкнулись США.