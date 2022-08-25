Киев, 25 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Деньги, арестованные в рамках уголовного дела против сына экс-президента б. УССР Виктора Януковича — Александра, направлены на нужды армии. Об этом сообщает 25 августа пресс-служба офиса генпрокурора киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Прокуроры арестовали деньги служебных лиц «Всеукраинского банка развития» и непосредственно деньги Александра Януковича в ходе досудебного расследования. С 2011 года старший сын Виктора Януковича владел полным пакетом акций банка.

«В настоящее время 304 млн гривен (8,1 млн долларов США) зачислены на специальный счёт для обеспечения обороноспособности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года высший антикоррупционный суд заочно арестовал Александра Януковича по делу о присвоении и отмывании средств.

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