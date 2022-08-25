Москва, , 15:38 — REGNUM Кризис, который накрыл экономику Европейского союза, гораздо более жесткий, чем американский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тенденция понижения евро относительно доллара продолжается уже давно и будет продолжаться, — сказал Юденков. – Кризис, который накрыл ЕС, гораздо более жесткий, чем американский. Помимо недостатка газа как сырья, на него влияет еще чисто климатический фактор — засуха, которой не было последние 500 лет. Это тоже не добавляет оптимизма и требует дополнительных затрат энергии, которой нет. Кроме того, капиталы всегда любят тихую гавань, и капиталы из ЕС сейчас побежали в Америку. Это тоже нужно иметь в виду: сами финансисты не очень-то верят в успешный выход ЕС из этого кризиса».

Как отметил Юденков, инфляция усиливается и, скорее всего, возникнет социальное недовольство, а это обрекает экономику на следующий виток кризиса.

«У европейского центробанка при этом почти не осталось инструментов снижения инфляции и стимулирования экономики, если не считать отмены санкций в отношении России», — сказал Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее возможности ЕЦБ по более активному ужесточению монетарной политики для борьбы с ускорением инфляции сочли слишком ограниченными.

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