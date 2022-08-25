Архангельск, , 15:38 — REGNUM В Архангельске создали учебный центр подготовки граждан к военной службе. Здесь смогут пройти обучение добровольцы, которые планируют служить по контракту. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Спецоперация Mil.ru

«Задача центра — обеспечить качественную профессиональную подготовку тех, кто выбрал для себя контрактную службу в рядах Российской Армии. Сейчас идет набор первой группы, занятия начнутся уже в сентябре», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации погиб лейтенант из Архангельской области.